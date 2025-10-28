Россия
В России признали незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам

В Москве признали незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве суд признал незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам. Об этом стало известно ТАСС.

Согласно решению суда, с которым ознакомились в российском агентстве, в тематическом Telegram-канале опубликовали два поста. В одном из них было объявление о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щелковская». Авторы подчеркивали, что недвижимость сдается только мусульманам.

В другом объявлении предлагалось арендовать дом в подмосковной деревне Дроздово. Там также присутствовала пометка «сдается мусульманам». Telegram-канал при этом не закрытый, в него может попасть любой желающий.

На оба этих поста обратили внимание представители прокуратуры в ходе мониторинга сети. В ведомстве посчитали данные предложения об аренде жилья дискриминацией по религиозному признаку.

Прокуратура подала административный иск с требованием заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. В суде его удовлетворили.

Ранее официанта уволили из ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово в Москве за принесенное мусульманам сало.

