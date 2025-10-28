Россия
15:10, 28 октября 2025Россия

В российском регионе нашли брошенный после крушения вертолет

На Камчатке нашли вертолет, брошенный после крушения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Камчатском крае нашли брошенный вертолет, который потерпел крушение. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По ее данным, вертолет, завалившийся на бок, обнаружили в 11 километрах от поселка Октябрьский в Усть-Большерецком районе. На его борту не было бортовых и регистрационных номеров.

На месте не было экипажа вертолета, специалисты зафиксировали у борта повреждения несущего винта и фюзеляжа. Ущерб они оценили более чем в миллион рублей. Как уточняет Telegram-канал Amur Mash, вертолет, предварительно, принадлежал браконьерам.

«Камчатской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего и выявление всех причастных лиц», — сообщила прокуратура.

Ранее на Алтае вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое. На борту вертолета находились два человека, их доставили в медучреждение.

