Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 28 октября 2025Россия

В российском регионе выплаты контрактникам снизили почти в пять раз

В Саратовской области суммы выплат контрактникам снизили почти в пять раз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Саратовской области размер единовременной выплаты тем, кто заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сократился почти в пять раз. Это следует из постановления правительства региона, оно опубликовано на официальном сайте региона.

Согласно документу, размер выплаты сократился с 2,2 миллиона рублей до 450 тысяч рублей. Единовременно такую сумму будут выплачивать тем, кто заключил контракт с 28 октбяря по 31 декабря 2025 года.

С 1 февраля этого года контрактникам в Саратовской области выплачивали 700 тысяч рублей за заключение договора с Минобороны России. В августе эту сумму снова повысили, она составила 2,2 миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области резко повысили выплату для новобранцев СВО. Теперь призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей. Ранее максимальный размер «подъемной» выплаты составлял только полтора миллиона рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости