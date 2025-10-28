В российском регионе выплаты контрактникам снизили почти в пять раз

В Саратовской области суммы выплат контрактникам снизили почти в пять раз

В Саратовской области размер единовременной выплаты тем, кто заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сократился почти в пять раз. Это следует из постановления правительства региона, оно опубликовано на официальном сайте региона.

Согласно документу, размер выплаты сократился с 2,2 миллиона рублей до 450 тысяч рублей. Единовременно такую сумму будут выплачивать тем, кто заключил контракт с 28 октбяря по 31 декабря 2025 года.

С 1 февраля этого года контрактникам в Саратовской области выплачивали 700 тысяч рублей за заключение договора с Минобороны России. В августе эту сумму снова повысили, она составила 2,2 миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области резко повысили выплату для новобранцев СВО. Теперь призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей. Ранее максимальный размер «подъемной» выплаты составлял только полтора миллиона рублей.