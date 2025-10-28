В сети распространились кадры предполагаемого убийства блогера Позднякова

Shot: В сети появились кадры предположительно застреленного блогера Позднякова

В сети распространились кадры предполагаемого убийства блогера, основателя движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Ряд пабликов написали, что блогера расстреляли у отеля Komodo Flores в Индонезии, его ресурсы неактивны с 12 часов дня по московскому времени. На фото присутствует тело со следами крови, визуально человек на снимках похож на Позднякова.

«Но есть нюанс: в сети не верят в смерть блогера из-за того, что он уже проворачивал похожие манипуляции для привлечения внимания общественности и накрутки на канал подписчиков», — пишет Shot.

Официально полиция Индонезии и местные СМИ никакой информации о стрельбе или гибели туристов не публиковали. Кроме того, у комментаторов вызывает сомнения реалистичность фото.

В июле Поздняков угрожал врачу-трихологу, которая отказалась принять мужчину в клинике «Астери-мед» в Москве из религиозных соображений.