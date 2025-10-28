Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 28 октября 2025Мир

В США обсудили возможности влияния на Россию

Постпред США при НАТО Уитакер обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом влияние на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что провел сегодня, 28 октября, встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом он сообщил телеканалу Bloomberg.

Уитакер сообщил, что с Рэтклиффом возможности влияния на Россию. Он подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа сейчас есть все карты на руках. Постпред отметил, что санкции против российской нефти являются лишь одной из карт.

Дипломат добавил, что по мере необходимости Трамп использует меры влияния на Россию, которые они обсудили с главой ЦРУ.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл». Меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Футболист «Зенита» прокомментировал свое похищение

    В США обсудили возможности влияния на Россию

    В бухте Севастополя после происшествия с плавкраном возникло загрязнение

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    В США рассказали о продаже оружия Европе для передачи Украине

    Звезда «Глухаря» высказалась о Романе Попове

    Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

    В Бразилии начались перестрелки между полицией и наркоторговцами

    PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости