13:48, 28 октября 2025

В Венгрии понадеялись на встречу Путина и Трампа

Глава МИД Сийярто: Венгрия надеется, что встреча Путина и Трампа состоится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Венгрия надеется, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште состоится. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Мы рады принять его [саммит]. Мы понимаем, что ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и вопрос в содержании. Поэтому мы надеемся, что подготовка продвинется и саммит в итоге состоится», — сказал дипломат.

Как заметил Сийярто, для завершения украинского конфликта «американцы и русские должны договориться, а для этого им необходимо вести переговоры».

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам главы США, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако Трамп не стал отвергать возможность встречи в будущем.

