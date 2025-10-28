Россия
Володин высказался о целях испытаний «Буревестника»

Володин: «Буревестник» стал ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о целях испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». По его словам, разработка такого вооружения стала ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет России, передает РИА Новости.

«"Буревестник" — это ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет России, ее свободу», — обозначил Володин.

Парламентарий назвал наличие «Буревестника» «гарантом права на справедливость в целом мире» и поблагодарил разработчиков, участвовавших в создании оружия, которому в мире нет аналогов.

Ранее сообщалось, что во время испытаний крылатая ракета «Буревестник» провела в воздухе почти 15 часов и преодолела 14 тысяч километров.

