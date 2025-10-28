Ценности
04:00, 28 октября 2025

Возлюбленная Джейсона Стэйтема прошлась по улице в оголяющей ягодицы юбке

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по улице в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила ресторан Carbone в Лондоне в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица попала в объективы папарацци, покидая заведение. Знаменитость прошлась по улице в черной кружевной юбке, оголяющей ее ягодицы, и лонгсливе в сетку.

Поверх данных изделий модель надела укороченную шубу из искусственного меха. Помимо этого, Хантингтон-Уайтли выбрала капроновые колготки и туфли на каблуках.

Ранее в октябре возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в платье с разрезом до бедра. Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на мероприятие Tiffany & Co. в рамках Недели моды в Париже.

