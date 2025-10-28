Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 28 октября 2025Забота о себе

Врач назвала настоящую причину цистита

Инфекционист Сережина назвала кишечную палочку причиной цистита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Врач-инфекционист Вера Сережина раскрыла настоящую причину воспаления мочевого пузыря, или цистита. Ее врач назвала в беседе с РИАМО.

По словам Сережиной, основной возбудитель цистита инфекционной природы — это кишечная палочка. Эта бактерия обитает в кишечнике, но, попав в мочевой пузырь, очень быстро размножается. «Реже причиной становятся другие бактерии, вирусы или грибки. Вероятность воспаления повышается при переохлаждении, хроническом стрессе, снижении иммунитета, гормональных изменениях и ряде сопутствующих заболеваний», — перечислила врач. Сережина добавила, что женщины болеют циститом чаще мужчин из-за анатомических особенностей.

В некоторых случаях цистит может быть вызван приемом определенных лекарств, аллергической реакцией на средства гигиены, механическим раздражением слизистой или даже последствиями лучевой терапии, добавила врач. В таких случаях лечение цистита антибиотиками будет неэффективно, уточнила доктор.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Чтобы избежать цистита, Сережина призвала соблюдать правила гигиены, выбирать мягкие средства, не задерживать мочеиспускание, избегать переохлаждения и пить достаточно жидкости, а после интимной близости опорожнять мочевой пузырь. Если эпизоды цистита повторяются, нужно пройти исследование мочи и не откладывать визит к врачу с результатами анализа, заключила инфекционист.

Ранее Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. Для этого она порекомендовала включить в рацион облепиху.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости