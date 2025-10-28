Врач назвала настоящую причину цистита

Инфекционист Сережина назвала кишечную палочку причиной цистита

Врач-инфекционист Вера Сережина раскрыла настоящую причину воспаления мочевого пузыря, или цистита. Ее врач назвала в беседе с РИАМО.

По словам Сережиной, основной возбудитель цистита инфекционной природы — это кишечная палочка. Эта бактерия обитает в кишечнике, но, попав в мочевой пузырь, очень быстро размножается. «Реже причиной становятся другие бактерии, вирусы или грибки. Вероятность воспаления повышается при переохлаждении, хроническом стрессе, снижении иммунитета, гормональных изменениях и ряде сопутствующих заболеваний», — перечислила врач. Сережина добавила, что женщины болеют циститом чаще мужчин из-за анатомических особенностей.

В некоторых случаях цистит может быть вызван приемом определенных лекарств, аллергической реакцией на средства гигиены, механическим раздражением слизистой или даже последствиями лучевой терапии, добавила врач. В таких случаях лечение цистита антибиотиками будет неэффективно, уточнила доктор.

Чтобы избежать цистита, Сережина призвала соблюдать правила гигиены, выбирать мягкие средства, не задерживать мочеиспускание, избегать переохлаждения и пить достаточно жидкости, а после интимной близости опорожнять мочевой пузырь. Если эпизоды цистита повторяются, нужно пройти исследование мочи и не откладывать визит к врачу с результатами анализа, заключила инфекционист.

Ранее Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. Для этого она порекомендовала включить в рацион облепиху.