Забота о себе
06:12, 28 октября 2025

Врач назвала разрушающие кости продукты

Врач Зятикова: Кофеин, соль, сахар и газировки разрушают кости
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Чрезмерное употребление соли, кофеина, сахара и газировок может разрушать кости. Об этом сообщила врач-эндокринолог Ирина Зятикова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, эти продукты ускоряют потерю кальция из организма и приводят к хрупкости костной ткани. Сахар, к примеру, создает в организме кислую среду, для нейтрализации которой организм вынужден использовать кальций из костей.

Зятикова напомнила, что до 25–30 лет в организме происходит активный прирост массы костной ткани, а после минеральная плотность начинает медленно снижаться.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, увеличивают риск онкологических заболеваний. По его словам, сильнее всего эти продукты влияют на вероятность заболеть раком кишечника.

