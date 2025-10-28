Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

В Мытищах осудили водителя, избившего мужчину из-за парковки

В Мытищах осудили водителя, избившего мужчину из-за парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 16 октября 2024 года мужчина припарковал машину и перегородил проезд, из-за чего между ним и вторым участником движения возник конфликт. Водитель нанес пострадавшему множественные удары по голове и телу, в результате чего тот упал на асфальт. Потерпевшего доставили в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи провели допросы свидетелей, а также получили результаты судебных экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Мытищинский городской суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

