14:15, 28 октября 2025Экономика

В России предложили национализировать энергокомпании

Экономист Зубец предложил национализировать энергокомпании из-за роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о негативном эффекте от частной энергетики в России и предложил национализировать все компании, чтобы не допустить роста цен. Такое мнение экономист высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, передача государству сократит издержки, централизует закупки оборудования и тем самым позволит сдержать инфляцию. Рост стоимости электроэнергии Зубец связал с желанием компаний переложить издержки на потребителя, что «выносит деньги из карманов людей».

Между тем ранее «Сообщество потребителей энергии», которое включает в себя представителей крупной отечественной промышленности, призвало остановить создание государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Такую идею продвигает Минэнерго.

Авторы обращения подчеркнули, что монополизация строительства под крылом государственной структуры приведет к резкому росту цен на электроэнергию и стоимости самих работ. Они также отмечают, что готовящийся законопроект заставит их заключать договоры на передачу электроэнергии по более высоким тарифам.

В свою очередь, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указал, что концентрация административных усилий на базе одной государственной компании, как правило, увеличивает число непродуктивных процедур «с высоким коррупционным потенциалом».

