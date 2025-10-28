В России предложили национализировать энергокомпании

Экономист Зубец предложил национализировать энергокомпании из-за роста цен

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о негативном эффекте от частной энергетики в России и предложил национализировать все компании, чтобы не допустить роста цен. Такое мнение экономист высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, передача государству сократит издержки, централизует закупки оборудования и тем самым позволит сдержать инфляцию. Рост стоимости электроэнергии Зубец связал с желанием компаний переложить издержки на потребителя, что «выносит деньги из карманов людей».

Между тем ранее «Сообщество потребителей энергии», которое включает в себя представителей крупной отечественной промышленности, призвало остановить создание государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Такую идею продвигает Минэнерго.

Авторы обращения подчеркнули, что монополизация строительства под крылом государственной структуры приведет к резкому росту цен на электроэнергию и стоимости самих работ. Они также отмечают, что готовящийся законопроект заставит их заключать договоры на передачу электроэнергии по более высоким тарифам.

В свою очередь, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указал, что концентрация административных усилий на базе одной государственной компании, как правило, увеличивает число непродуктивных процедур «с высоким коррупционным потенциалом».