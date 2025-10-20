В России деньги для строительства электростанций соберут с потребителей

«Ъ»: Минэнерго хочет собирать средства с потребителей на новые электростанции

Минэнерго России предлагает в рамках строительства новой генерации ввести авансовые платежи для потребителей электроэнергии, распоряжаться которыми будет специально созданная под эти цели компания «Росэнергопроект». Такая инициатива была озвучена ведомством на заседании комиссии Госсовета по энергетике, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что 30 процентов от общей суммы аванса соберут с оптового энергорынка, столько же вложит инвестор, а оставшиеся 40 процентов составят льготные кредитные средства. Схему обсуждают в ходе разработки проекта нового федерального закона.

В настоящее время инвестиционные контракты на новую генерацию заключают по аналогии с договорами о поставке мощности. Сначала инвестор на заемные средства создает генерацию, а потом в течение 15-20 лет компенсирует расходы за счет повышенной стоимости для потребителей.

Если инициативу министерства примут, то платить за будущий объект придется заранее. Глава наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Александра Панина оценила экономию от предложенной схемы финансирования в 20 триллионов рублей. Отдельно Минэнерго хотело бы, чтобы на развитие отрасли направлялись дивиденды отраслевых компаний. Объем такого финансирования оценивается в 80 миллиардов рублей в год.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) поддерживает идею льготных кредитов, но с осторожностью относится к идее авансирования за счет будущих потребителей. В том числе он считает недоработанным вопрос регулирования деятельности компании, получающей аванс, в том числе в порядке определения цен.

В «Сообществе потребителей энергии» также подчеркнули, что предварительные платежи переносят все риски строительства и стоимости заимствований с поставщика на потребителей. По их мнению, более эффективными стали бы добровольные инвестиционные контракты со встречными обязательствами со стороны поставщика. Их можно обеспечить, в том числе, за счет выпуска акций или облигаций с долгосрочным дисконтом к цене электроэнергии.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что перед Россией стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики», что сопоставимо с задачами ГОЭЛРО (разработчик плана электрификации страны в СССР). Он отмечал, что резервы, оставшиеся после СССР, уже исчерпаны, а финансирование для новых проектов следует существенно увеличить, иначе энергодефицит продолжит расти, а экономика впадет в затяжную стагнацию.

В свою очередь, президент России Владимир Путин потребовал, чтобы возникающие в стране локальные дефициты электроэнергии купировали не за счет увеличения тарифов для потребителей.