Выдвинуты версии похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

Футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы могли похитить из-за денег или мести

Правоохранители выдвинули версии похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом рассказывает Mash на Мойке.

Первая версия связана с деньгами. Заказчик под ником «Слава Сатанист» мог захотеть нажиться на обеспеченных людях и вымогать деньги с помощью похищения. Вторая версия: заказчик мог иметь более глобальные планы, а эти похищения — отработка схемы и использования «одноразовых» агентов. Третья версия связана с местью.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей и требовали отдать 10 миллионов рублей.

Позже распространилось видео, на котором подозреваемых задержали сотрудники полиции. Они рассказали, что неизвестный под именем Сатанист вышел на них в Telegram и предложил заработать денег. От них якобы требовалось совершить возмездие в отношении некого наркодилера.

Позже при участии Росгвардии был задержан и организатор преступления. Им оказался студент-второкурсник из Санкт-Петербурга.