Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:26, 28 октября 2025Наука и техника

Выявлена причина возникновения алкогольной зависимости

JN: Нарушение гена CHRNA3 повышает риск формирования алкогольной зависимости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom  

Исследователи Национального университета Сингапура обнаружили, что мутация в гене CHRNA3 может снижать чувствительность к алкоголю и повышать риск зависимости. Работа специалистов опубликована в журнале The Journal of Neuroscience (JN).

В экспериментах ученые выявили, что особи с изменением гена CHRNA3, регулирующего активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, дольше сохраняют тягу к алкоголю и способны переносить его более высокие концентрации. Из-за нарушенной работы гена притупляется нормальная реакция мозга на спиртное — успокаивающий эффект на низких дозах ослабевает, а механизм «отвращения» к алкоголю включается позже.

Анализ показал, что мутация влияет на экспрессию генов, отвечающих за баланс возбуждающих и тормозных сигналов в мозге. Это объясняет, почему некоторые люди изначально менее чувствительны к алкоголю и, как следствие, более подвержены формированию зависимости.

Авторы отмечают, что выявленный генетический механизм поможет разработать персонализированные стратегии профилактики и лечения алкоголизма, а также точнее прогнозировать предрасположенность к зависимости.

Ранее стало известно, что люди, регулярно страдающие изжогой, чаще подвержены развитию алкогольной зависимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости