Выявлена причина возникновения алкогольной зависимости

JN: Нарушение гена CHRNA3 повышает риск формирования алкогольной зависимости

Исследователи Национального университета Сингапура обнаружили, что мутация в гене CHRNA3 может снижать чувствительность к алкоголю и повышать риск зависимости. Работа специалистов опубликована в журнале The Journal of Neuroscience (JN).

В экспериментах ученые выявили, что особи с изменением гена CHRNA3, регулирующего активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, дольше сохраняют тягу к алкоголю и способны переносить его более высокие концентрации. Из-за нарушенной работы гена притупляется нормальная реакция мозга на спиртное — успокаивающий эффект на низких дозах ослабевает, а механизм «отвращения» к алкоголю включается позже.

Анализ показал, что мутация влияет на экспрессию генов, отвечающих за баланс возбуждающих и тормозных сигналов в мозге. Это объясняет, почему некоторые люди изначально менее чувствительны к алкоголю и, как следствие, более подвержены формированию зависимости.

Авторы отмечают, что выявленный генетический механизм поможет разработать персонализированные стратегии профилактики и лечения алкоголизма, а также точнее прогнозировать предрасположенность к зависимости.

Ранее стало известно, что люди, регулярно страдающие изжогой, чаще подвержены развитию алкогольной зависимости.