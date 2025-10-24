Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 24 октября 2025Наука и техника

Назван неочевидный признак алкогольной зависимости

ABFM: Пациенты с изжогой имеют повышенный риск алкогольной зависимости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Люди, регулярно страдающие изжогой, чаще сталкиваются с расстройством, связанным с употреблением алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Луиса, проанализировав медицинские данные более 350 тысяч пациентов. Результаты анализа опубликованы в Journal of the American Board of Family Medicine (ABFM).

Ученые обнаружили, что у людей с диагнозом «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (ГЭРБ) риск развития алкогольной зависимости в течение двух лет выше на 18 процентов, чем у тех, кто не страдает изжогой. Наиболее выраженная связь наблюдалась у пациентов младше 58 лет, независимо от пола.

Авторы считают, что такие результаты должны изменить подход к профилактике: врачи первичного звена, регулярно наблюдающие пациентов с ГЭРБ, могут использовать частую изжогу как повод для раннего скрининга и помощи при алкогольной зависимости. «Если мы знаем, что эти пациенты в группе риска, стоит начать задавать правильные вопросы и предлагать поддержку раньше», — отмечает руководитель исследования доктор Кимберли Шиль.

Ранее ученые выяснили, что препараты на основе GLP-1, включая Ozempic и Wegovy, замедляют поступление алкоголя в кровь и снижают ощущение опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

    Врач развеяла несколько мифов о макаронах

    Собчак и Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости