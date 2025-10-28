Силовые структуры
Задержание готовившего теракт против сотрудника МВД юного россиянина попало на видео

В Крыму ФСБ показала задержание и допрос готовившего подрыв сотрудника МВД юноши
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Крыму ФСБ показала на видео задержание и допрос готовившего теракт против высокопоставленного сотрудника МВД России 19-летнего юноши. Соответствующие кадры опубликовал «НТВ» в своем Telegram-канале.

На видео снято, как правоохранители поднимаются по лестнице, забегают в комнату и кладут молодого человека на пол. На вопрос силовиков, понимает ли парень причину их визита, он ответила, что да. Затем показана коричневая сумка с взрывчатым устройством. Кроме того, на видео попала переписка юноши с украинскими спецслужбами.

На допросе он рассказал, что в начале сентября этого года на него вышел человек с предложением о подработке. Он представился работником СБУ и убедил молодого человека совершить подрыв автомобиля высокопоставленного сотрудника МВД России.

Ранее сообщалось, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Сейчас он арестован.

