13:20, 29 октября 2025Ценности

45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

Певица Анна Семенович назвала позитивные мысли секретом молодости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрала секрет молодости на видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой в бордовом раздельном купальнике с глубоким декольте. При этом она ответила на анонимный вопрос подписчика о ее внешнем виде. Звезда призналась, что выглядеть моложаво ей помогают позитивные мысли и умение видеть красоту мира.

Кроме того, своим секретом она назвала веру в судьбу и навык не накручивать себя. «Я не то чтобы дикий фаналист, но умею принимать и в каждом негативе ищу позитив. Это очень крутая техника», — заявила певица.

Ранее в октябре Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей. Она показала руку с подаренным ей украшением Serpenti бренда Bulgari.

