Аналитик раскрыл судьбу Красноармейска и Краматорска

Риттер: После взятия под контроль Красноармейска ВС РФ окружат Краматорск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска скоро возьмут под контроль Красноармейск. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению Риттера, после взятия под контроль Красноармейска Вооруженные силы России (ВС РФ) быстро окружат Краматорск.

«Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен», — сказал аналитик.

При этом Риттер допустил, что российские военные могут брать под контроль Донецкую Народную Республику (ДНР) до начала 2026 года.

Ранее пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится сдать Красноармейск. По его словам, основную часть сил Киев выводит в Днепропетровскую область, а в городе удерживают оборону в основном мобилизованные.

