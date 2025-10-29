Аналитик Латышев: Трамп дал России полгода на взятие под контроль всего Донбасса

Президент США Дональд Трамп фактически установил для России срок в полгода, чтобы Москва взяла под контроль всю территорию Донбасса. Такое мнение в материале для издания «Царьград» выразил аналитик Сергей Латышев.

По мнению обозревателя, санкции, которые американский глава ввел против России, можно считать дымовой завесой для осуществления других целей. Как счел Латышев, поведение Трампа говорит о том, что он хочет заключить сделку по Украине.

Аналитик также напомнил, что лидер США ранее призвал подождать полгода, когда отвечал на слова президента России Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ. Как предположил Латышев, в этих словах Трампа заключен сигнал, указывающий на срок выхода на новый саммит, когда Россия добьется таких успехов на поле боя, что ее противникам не удастся его сорвать.

Ранее президент США назвал условие для новой встречи с Путиным. Американский глава подчеркнул, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине.

Перед этим Трамп заявил о желании российского лидера достичь мира на Украине. Он также назвал очень сильными антироссийские санкции, введенные Вашингтоном.