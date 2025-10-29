Экономика
19:52, 29 октября 2025Экономика

Антимонопольщики возбудили дело против крымских заправок

ФАС: В действиях независимых АЗС в Крыму обнаружены признаки картеля
Кирилл Луцюк

Фото: lya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России увидела признаки заключения картеля в действиях независимых участников крымского розничного рынка топлива. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате было возбуждено антимонопольное дело.

Кроме того, территориальные управления ФАС выдали предупреждения автозаправочным сетям в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.

В конце минувшей недели глава региона Сергей Аксенов пообещал, что на территории Республики Крым с 9:00 воскресенья, 26 октября, будут работать 270 автозаправочных станций, которые начнут продавать топливо без ограничений и лимитов.

До этого власти полуострова повысили лимит на продажу бензина на АЗС в одни руки с 20 до 30 литров. Дефицит горючего в Крыму отмечался с середины последнего летнего месяца, однако в сентябре проблема особенно обострилась.

