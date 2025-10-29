Силовые структуры
16:57, 29 октября 2025Силовые структуры

Арестованному миллиардеру Сулейманову стало плохо в СИЗО

Арестованному по делу об убийстве миллиардеру Сулейманову стало плохо в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арестованному по делу о расправе миллиардеру Ибрагиму Сулейманову стало плохо в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, у него диагностировано обострение почечной недостаточности.

Известно, что сначала он находился под стражей в СИЗО в Капотне, после чего его перевели в «Матросскую тишину». Там он находится под наблюдением медиков из-за проблем с выдачей прописанных жизненно важных лекарств. Адвокаты миллиардера утверждают, что этих мер недостаточно.

По информации Baza, вероятно, что в ближайшее время Сулейманов будет переведен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что миллиардеру Сулейманову может грозить пожизненное заключение. Санкции статей, вменяемых олигарху, исключительно суровы.

