12:24, 4 октября 2025Силовые структуры

Озвучен возможный приговор миллиардеру Сулейманову

Юрист Хаминский: Миллиардеру Сулейманову может грозить пожизненное заключение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, в отношении которого возбуждено дело о двух убийствах и одном покушении, может грозить пожизненное заключение. Возможный приговор озвучил юрист Александр Хаминский, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил юрист, Сулейманов вряд ли будет сотрудничать со следствием, что означает, что наказание будет максимальным.

«Санкции данных статей исключительно суровы», — заявил Хаминский.

Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Сотрудники МВД и ФСБ приехали за ним в поселок Горки-2 на Рублевке, провели обыски и увезли в изолятор временного содержания на улице Петровка в Москве.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. В этом году правоохранителям удалось найти свидетеля, который дал показания на олигарха.

