Артемий Лебедев описал действия Маска матерной поговоркой

Мария Большакова
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев описал действия и поведение американского предпринимателя Илона Маска матерной поговоркой. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что миллиардер дает невыполнимые обещания.

Блогер прокомментировал заявление Маска о том, что его корпорация Tesla будет выпускать до 100 миллионов роботов Optimus в год. По мнению Лебедева, любой компании было бы трудно выйти на такие обороты производства.

«Маск, скорее всего, иллюстрирует поговорку: "*** — не мешки ворочать», — высказался российский дизайнер о намерениях американского предпринимателя.

Ранее Маск заявил о желании управлять армией роботов, которых произведет Tesla. Миллиардер уточнил, что хотел бы иметь больше влияния на процессы, происходящие в компании, так как он беспокоится о своем будущем в корпорации. Издание Electrek выразило обеспокоенность тем, что в случае если Tesla создаст армию роботов, она будет подчиняться одному человеку.

