Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 23 октября 2025Наука и техника

Маск захотел управлять армией роботов

Илон Маск заявил, что хочет управлять армией роботов Tesla
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов. Об этом сообщает издание Electrek.

Во время телефонной конференции Tesla, посвященной отчету за третий квартал, Маск заявил, что его беспокоит проблема его будущего в компании. По его словам, ему необходимо большее влияние на процессы, если Tesla создаст армию роботов.

«Сколько денег и контроля я получу в Tesla, если я построю эту огромную армию роботов, не уволят ли меня в будущем?» — спросил акционеров предприниматель. Журналисты Electrek заметили, что сперва Илон Маск заявил, что хочет «контролировать» роботов Optimus, имея больший вес в Tesla, а затем поправился и уточнил, что речь идет о «сильном влиянии» и возможности управлять гуманоидами.

Заявление Илона Маска связано с предложением совета директоров Tesla выделить главе компании рекордную компенсацию в размере 1 триллион долларов в виде акций. Маск уже является крупнейшим акционером Tesla, но может еще сильнее укрепить свои позиции в корпорации.

В заключении журналисты Electrek обеспокоились тем, что, если Tesla все же удастся создать армию роботов, то она будет подчиняться одному человеку.

В конце октября предприниматель и миллиардер Илон Маск предсказал, что в будущем людям не придется работать. По его словам, люди смогут полностью посвятить себя любимым занятиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

    Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

    Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

    Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости