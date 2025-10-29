Артемий Лебедев разрешил россиянам спать на работе

Блогер Лебедев заявил, что разрешает своим сотрудникам спать на работе

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев разрешил россиянам спать во время рабочего дня. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик по имени Дмитрий в своем обращении пожаловался Лебедеву, что, работая удаленно, может уснуть на один или два часа. Он спросил у дизайнера, стоит ли ему переживать по этому поводу. «Дорогой Дмитрий, спите, сколько хотите, в течение дня. Это никак не должно влиять на работу, если вы делаете все как надо, как договорились. Работодателю вообще должно быть все равно, за какое количество часов вы делаете оговоренные объемы работы», — отметил блогер.

Лебедев добавил, что в офисе его дизайн-студии стоят диваны, и каждый сотрудник может лечь спать во время рабочего дня. «Но если после этого дизайнер не сделает свою работу вовремя или будет выдавать *** [плохие] логотипы, то уволен он будет не потому, что он спал на работе, а потому, что логотипы ***», — объяснил блогер.

Ранее Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России. По его словам, красивые и удобные туалеты на улицах помогут россиянам ощущать чувство собственного достоинства.