Военный эксперт заявил о бегстве солдат ВСУ из красноармейского микрорайона Троянда

Эксперт Киселев: Из красноармейского микрорайона Троянда сбежали 90% солдат ВСУ

Несмотря на сеть мощных опорных пунктов в красноармейском микрорайоне Троянда, 90 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с данной местности, заявил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, микрорайон Троянда — один очень мощных опорных пунктов в районе Красноармейска. Киселев объяснил, что вокруг Троянды есть озера, речки, и он не является приоритетом для обороны у ВСУ.

«Поэтому 90 процентов [солдат ВСУ] сбежали, 10 процентов, которые там попытались остаться, может быть, прикрывали их отходы, — они, безусловно, там и полегли», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что бойцы 57-ой бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области.

