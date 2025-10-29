Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:28, 29 октября 2025Бывший СССР

Военный эксперт заявил о бегстве солдат ВСУ из красноармейского микрорайона Троянда

Эксперт Киселев: Из красноармейского микрорайона Троянда сбежали 90% солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Несмотря на сеть мощных опорных пунктов в красноармейском микрорайоне Троянда, 90 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с данной местности, заявил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, микрорайон Троянда — один очень мощных опорных пунктов в районе Красноармейска. Киселев объяснил, что вокруг Троянды есть озера, речки, и он не является приоритетом для обороны у ВСУ.

«Поэтому 90 процентов [солдат ВСУ] сбежали, 10 процентов, которые там попытались остаться, может быть, прикрывали их отходы, — они, безусловно, там и полегли», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что бойцы 57-ой бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

    Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске

    Пленный боец ВСУ назвал украинских военных безбожниками

    Доктор Мясников дал россиянам совет по поиску мужа

    Названы причины частых пробуждений среди ночи

    Стало известно о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией

    Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

    Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету

    Тюремщица занялась сексом с заключенным в молельной комнате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости