Бензовоз загорелся на АЗС в российском регионе

В Челябинске на АЗС загорелся бензовоз, пострадал один человек

На автозаправочной станции в Челябинске (АЗС) загорелся бензовоз. Об этом сообщило управление МЧС по Челябинской области в Telegram-канале.

Пожар начался на АЗС на улице Карусельной. В результате пострадал сотрудник АЗС, его госпитализировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Специалисты не допустили распространение огня.

«На тушение пожара привлекались 12 человек и три единицы техники. Причину происшествия предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — сообщили в МЧС.

Ранее в Москве на Третьем транспортном кольце рядом с АЗС начался пожар. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно охваченный огнем грузовик. В нескольких метрах от него стоит автоцистерна, в которых обычно хранят и перевозят топливо. Позади можно увидеть АЗС.