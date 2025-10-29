Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 29 октября 2025Мир

В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

Британский журналист Райт назвал безумием попытки ЕС разжечь конфликт с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Действия властей Великобритании и стран Европейского союза, направленные на разжигание конфликта с Россией, безумны, заявил британский журналист-международник Фрэнк Райт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прекращение поставок 6 млиллионов баррелей малосернистой нефти из России, разрыв долгосрочных контрактов на поставки газа принесли ЕС большой ущерб.

Как уточнил эксперт, на Западе не хотят признавать эту «суровую реальность». «Безумно с упорством разжигать перманентную войну, [провоцировать] эскалацию до уровня, при котором нам всем грозит уничтожение, или стремиться просто заморозить конфликт, который продолжит поглощать человеческие жизни и былые богатства Европы в непрерывном противостоянии», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерений нападать на страны-члены НАТО или ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности фотосессий в опавших листьях

    Медведица растерзала мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости