Британский журналист Райт назвал безумием попытки ЕС разжечь конфликт с Россией

Действия властей Великобритании и стран Европейского союза, направленные на разжигание конфликта с Россией, безумны, заявил британский журналист-международник Фрэнк Райт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прекращение поставок 6 млиллионов баррелей малосернистой нефти из России, разрыв долгосрочных контрактов на поставки газа принесли ЕС большой ущерб.

Как уточнил эксперт, на Западе не хотят признавать эту «суровую реальность». «Безумно с упорством разжигать перманентную войну, [провоцировать] эскалацию до уровня, при котором нам всем грозит уничтожение, или стремиться просто заморозить конфликт, который продолжит поглощать человеческие жизни и былые богатства Европы в непрерывном противостоянии», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерений нападать на страны-члены НАТО или ЕС.