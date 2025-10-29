Дачникам напомнили о возможности сэкономить

Депутат Чаплин: Дачные постройки до 50 квадратов освобождены от налога

Владельцы хозяйственных построек на даче площадью до 50 квадратов освобождены от налога на имущество физлиц. О возможности сэкономить россиянам напомнил депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

«Владельцы загородной недвижимости имеют право на налоговые вычеты. Для жилых домов действует вычет на строение площадью до 50 квадратных метров, для хозяйственных построек с аналогичной площадью предусмотрено освобождение от налога на одно строение», — поделился информацией парламентарий. Пенсионеры, многодетные семьи и некоторые другие категории граждан, продолжил он, могут быть полностью освобождены от уплаты налогов.

Ранее в октябре стало известно, что Госдума в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, который отменяет действующие льготы при продаже жилья. Так, при вступлении изменений в силу для продажи недвижимости без налога нужно будет непрерывно владеть ею три-пять лет, и любое переоформление, например между супругами либо через дарение, будет «обнулять» отсчет.