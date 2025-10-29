Бывший СССР
Депутат Рады высмеял одну угрозу Зеленского

Депутат Рады Гончаренко высмеял угрозу Зеленского устроить блэкаут в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) высмеял угрозу президента страны Владимира Зеленского обесточить Москву. На это обратил внимание Telegram-канал «Геоэнергетика Инфо».

Политик записал видео на фоне гостиницы «Украина» на площади Независимости в Киеве. Он напомнил, что до 2001 года отель именовался «Москва», и отметил, что сегодня в ней действительно нет света. «В этом смысле он сдержал слово», — отметил законотворец.

27 сентября Зеленский заявил, что Украина может ответить на удары по Киеву блэкаутом в Москве. Он также добавил, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее журнал The Economist указал, что Россия проводит «молниеносную операцию по погружению Украины во тьму». В статье говорилось, что Вооруженные силы России наносят удары по электросетям и системам газоснабжения в преддверии зимы.

