14:13, 29 октября 2025Экономика

Экоактивисты одолжили бабушкину машину для нападения на Стоунхендж

Активисты Just Stop Oil одолжили бабушкину машину для нападения на Стоунхендж
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Just Stop Oil

Активисты европейского движения Just Stop Oil, борющегося за сохранение природы, одолжили автомобиль бабушки одного из участников для нападения на Стоунхендж. Об этом пишет The Standart.

В акции участвовали 36-летний Люк Уотсон, 74-летний Раджан Найду и 22-летний Ниам Линч. По данным следствия, утром в день инцидента Уотсон взял машину своей бабушки, на которой забрал наполненные краской бластеры, а затем вместе с соучастниками поехал к достопримечательности.

Стоунхендж стал объектом протестной акции 19 июня 2024 года. Активисты окатили камни оранжевой краской, после чего их арестовали. Инцидент произошел в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей.

Ранее сообщалось, что все трое участников акции отказались признать свою вину. В суде Уотсон заявил, что не планировал наносить непоправимый вред Стоунхенджу или причинять серьезные неудобства посетителям. По его словам, наслаждаться достопримечательностью можно и в том случае, если камни окрасятся в оранжевый или любой другой цвет.

