Экоактивисты одолжили бабушкину машину для нападения на Стоунхендж

Активисты Just Stop Oil одолжили бабушкину машину для нападения на Стоунхендж

Активисты европейского движения Just Stop Oil, борющегося за сохранение природы, одолжили автомобиль бабушки одного из участников для нападения на Стоунхендж. Об этом пишет The Standart.

В акции участвовали 36-летний Люк Уотсон, 74-летний Раджан Найду и 22-летний Ниам Линч. По данным следствия, утром в день инцидента Уотсон взял машину своей бабушки, на которой забрал наполненные краской бластеры, а затем вместе с соучастниками поехал к достопримечательности.

Стоунхендж стал объектом протестной акции 19 июня 2024 года. Активисты окатили камни оранжевой краской, после чего их арестовали. Инцидент произошел в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей.

Ранее сообщалось, что все трое участников акции отказались признать свою вину. В суде Уотсон заявил, что не планировал наносить непоправимый вред Стоунхенджу или причинять серьезные неудобства посетителям. По его словам, наслаждаться достопримечательностью можно и в том случае, если камни окрасятся в оранжевый или любой другой цвет.