Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 29 октября 2025Ценности

Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

Модель Эмили Ратаковски показала фото в откровенной футболке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото в откровенном образе на новом фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в белой прозрачной футболке, сквозь которую просвечивалась обнаженная грудь.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, звезда позировала в трусах с низкой посадкой и меховых тапочках. В руках она держала бутылку с напитком и бокал.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала. Знаменитость была запечатлена на размещенном кадре в черном кружевном изделии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости