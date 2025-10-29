Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

Модель Эмили Ратаковски показала фото в откровенной футболке

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото в откровенном образе на новом фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в белой прозрачной футболке, сквозь которую просвечивалась обнаженная грудь.

Помимо этого, звезда позировала в трусах с низкой посадкой и меховых тапочках. В руках она держала бутылку с напитком и бокал.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала. Знаменитость была запечатлена на размещенном кадре в черном кружевном изделии.