Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 24 октября 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном боди для журнала Beyond Noise
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном кружевном боди, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом знаменитость позировала перед камерой с объемной прической и нюдовым макияжем.

Кроме того, Ратаковски поделилась снимком в укороченной шубе, надетой на голое тело, а также платье-комбинации с кружевами. Под последний наряд она также отказалась надевать нижнее белье.

Ранее сообщалось, что Ратаковски снялась для Beyond Noise полностью обнаженной.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

    В жилом доме произошел взрыв

    В Раде сделали признание о мобилизации украинцев

    Москвичей призвали «переобуться»

    Путин назначил главу нового управления своей администрации

    Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию

    Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

    Мужчинам рассказали о неочевидных плюсах мастурбации

    Россия вошла в мировой топ по объему букмекерского рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости