Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном боди для журнала Beyond Noise

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном кружевном боди, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом знаменитость позировала перед камерой с объемной прической и нюдовым макияжем.

Кроме того, Ратаковски поделилась снимком в укороченной шубе, надетой на голое тело, а также платье-комбинации с кружевами. Под последний наряд она также отказалась надевать нижнее белье.

Ранее сообщалось, что Ратаковски снялась для Beyond Noise полностью обнаженной.