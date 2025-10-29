Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 29 октября 2025Силовые структуры

Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

В Петербурге арестовали двух фигурантов дела о нападении на футболиста «Зенита»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал двух фигурантов дела о похищении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

По данным ведомства, мужчины будут находиться в СИЗО до 25 декабря. Остальные четверо обвиняемых также арестованы.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей и требовали отдать 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости