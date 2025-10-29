Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

В Петербурге арестовали двух фигурантов дела о нападении на футболиста «Зенита»

В Санкт-Петербурге суд арестовал двух фигурантов дела о похищении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

По данным ведомства, мужчины будут находиться в СИЗО до 25 декабря. Остальные четверо обвиняемых также арестованы.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей и требовали отдать 10 миллионов рублей.