Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита»

В Петербурге задержали еще двух подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита»

В Санкт-Петербурге следователи задержали еще двух подозреваемых в похищении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, один из них за деньги предложил остальным похитить людей.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей и требовали отдать 10 миллионов рублей.

Позже распространилось видео, на котором подозреваемых задержали сотрудники полиции. Они рассказали, что неизвестный под именем Сатанист вышел на них в Telegram и предложил заработать денег. От них якобы требовалось совершить возмездие в отношении некого наркодилера.

Позже при участии Росгвардии был задержан и организатор преступления. Им оказался студент-второкурсник из Санкт-Петербурга.