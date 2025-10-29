Еще несколько российских аэропортов приостановили рейсы

Еще пять аэропортов России временно приостановили прием и отправку рейсов

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили прием и отправку рейсов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что в российских аэропортах ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже он добавил, что меры также объявили в воздушных гаванях Краснодара и Ульяновска.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что в аэропорту Владикавказ» ввели режим «Ковер» на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также предупредил жителей региона о «возможном замедлении работы мобильной связи и интернета».

Ранее временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позже ограничения на полеты сняли. Действуют ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика и Пензы.

