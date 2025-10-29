Еще трех сотрудников Росгвардии арестовали по уголовному делу

В Северной Осетии арестовали трех сотрудников управления Росгвардии

В Северной Осетии задержали еще трех сотрудников Росгвардии за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, боец второй оперативной роты ОМОН управления Росгвардии по РСО-Алания, младший инструктор-снайпер ОМОН управления Росгвадии по РСО-Алания и заместитель командира второй роты полка полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания» подозреваются по статье 291.1 («Пособничество в даче взятки») и статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Трое фигурантов арестованы до 27 декабря.

В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии.