Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 29 октября 2025Силовые структуры

Еще трех сотрудников Росгвардии арестовали по уголовному делу

В Северной Осетии арестовали трех сотрудников управления Росгвардии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Северной Осетии задержали еще трех сотрудников Росгвардии за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, боец второй оперативной роты ОМОН управления Росгвардии по РСО-Алания, младший инструктор-снайпер ОМОН управления Росгвадии по РСО-Алания и заместитель командира второй роты полка полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания» подозреваются по статье 291.1 («Пособничество в даче взятки») и статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Трое фигурантов арестованы до 27 декабря.

В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости