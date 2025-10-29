Наука и техника
12:45, 29 октября 2025Наука и техника

Франция модернизировала ядерную межконтинентальную ракету M51

Минобороны Франции представило ядерную баллистическую ракету М51.3
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Во Франции приняли на вооружение модернизированную баллистическую ракету подводных лодок M51, оснащенную четырьмя-шестью ядерными головными частями индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждая. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает издание Defense News.

По данным французского военного ведомства, третья версия M51 — М51.3 — оснащена новыми ядерными боеголовками, а также отличается повышенной дальностью, точностью и способностью прорывать оборону противника.

Издание напоминает, что каждая из четырех французских атомных подлодок Triomphant получает 16 ракет M51 межконтинентальной дальности, достигающих высоты полета 2000 километров в и входящих в атмосферу Земли на скорости 20 чисел Маха. По данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists, дальность полета представленной ракеты оценивается в более чем 9500 километров, что на 500 километров больше, чем у версии ракеты M51.2. Разработка М51.3 началась в 2014 году.

В сентябре журнал Military Watch Magazine заметил, что в мире есть 15 стран, способных нанести ядерный удар.

