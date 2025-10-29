Губернатор раскрыл последствия массированного удара ВСУ по российскому региону

Брянский губернатор Богомаз: При атаке ВСУ повреждено производственное помещение

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область в регионе повреждены жилые дома и производственное помещение. Последствия ночной атаки раскрыл губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате атаки, предварительно повреждены девять жилых домов, производственное помещение АПХ "Мираторг". Осмотр продолжится в светлое время», — сообщил губернатор.

По его данным, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Других данных о ситуации он не привел.

Согласно информации Минобороны, за ночь над Брянской областью сбили 46 дронов. Под удар также попали Белгородская, Орловская, Ульяновская, Смоленская и Тульская области, а также Ставропольский и Краснодарский края, Московский регион и Крым.