00:26, 29 октября 2025

Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

Вице-президент Вэнс: США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

США допускают продолжение «стычек» между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится.

«Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там … Но я считаю, что мир американского президента Дональда Трампа будет сохраняться, несмотря на это», — допустил он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Газа.

Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

