Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

США допускают продолжение «стычек» между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится.
«Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там … Но я считаю, что мир американского президента Дональда Трампа будет сохраняться, несмотря на это», — допустил он.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Газа.
Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.