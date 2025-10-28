Израиль нанес несколько ударов по Газе

ЦАХАЛ ударила по объектам в Газе, одна ракета упала у больницы Аш-Шифа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы «Аш-Шифа». До этого строение отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.