Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:23, 28 октября 2025Мир

Израиль нанес несколько ударов по Газе

ЦАХАЛ ударила по объектам в Газе, одна ракета упала у больницы Аш-Шифа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы «Аш-Шифа». До этого строение отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В США рассказали о продаже оружия Европе для передачи Украине

    Звезда «Глухаря» высказалась о Романе Попове

    Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

    В Бразилии начались перестрелки между полицией и наркоторговцами

    PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

    Израиль нанес несколько ударов по Газе

    Командир бригады ВСУ планировал бегство в Польшу

    Ирландский журналист заявил о процветании насилия на Украине

    Российские хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости