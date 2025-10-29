Известная модель нажала кнопку вызова бортпроводника в самолете и получила совет похудеть

Бортпроводник United посоветовал модели избавиться от лишних килограммов

Известная модель и активистка Тесс Холлидей нажала кнопку вызова бортпроводника в самолете и получила совет похудеть. Об этом она рассказала журналу People.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines из американского города Тампа в штате Флорида. Холлидей летела первым классом вместе с 9-летним сыном. «Я была в туалете и задела бедром кнопку вызова бортпроводника. Когда я вышла, он посоветовал мне сбросить лишний вес», — вспоминает модель. Также сотрудник авиакомпании рассказал Холлидей историю своей сестры, столкнувшейся с фэтшеймингом. Он заявил, что его родственнице тоже следовало бы избавиться от лишних килограммов.

«Этот разговор продолжался десять минут, а я, кажется, просто стояла как вкопанная. Мне не хотелось разыгрывать сцену, так как со мной был мой сын, но я пребывала в шоковом состоянии», — поделилась она.

По словам девушки, после случившегося авиакомпания принесла ей свои извинения. Холлидей, в свою очередь, заявила, что не хотела бы увольнения сотрудника. Вместо этого она посоветовала United Airlines организовать для него тренинг по чувствительным темам.

Ранее пассажир самолета Delta Airlines ударил попутчика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть. Возмущенный произошедшим мужчина отметил, что обратится в суд.