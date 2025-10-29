Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 29 октября 2025Путешествия

Известная модель нажала кнопку вызова бортпроводника в самолете и получила совет похудеть

Бортпроводник United посоветовал модели избавиться от лишних килограммов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Известная модель и активистка Тесс Холлидей нажала кнопку вызова бортпроводника в самолете и получила совет похудеть. Об этом она рассказала журналу People.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines из американского города Тампа в штате Флорида. Холлидей летела первым классом вместе с 9-летним сыном. «Я была в туалете и задела бедром кнопку вызова бортпроводника. Когда я вышла, он посоветовал мне сбросить лишний вес», — вспоминает модель. Также сотрудник авиакомпании рассказал Холлидей историю своей сестры, столкнувшейся с фэтшеймингом. Он заявил, что его родственнице тоже следовало бы избавиться от лишних килограммов.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

«Этот разговор продолжался десять минут, а я, кажется, просто стояла как вкопанная. Мне не хотелось разыгрывать сцену, так как со мной был мой сын, но я пребывала в шоковом состоянии», — поделилась она.

По словам девушки, после случившегося авиакомпания принесла ей свои извинения. Холлидей, в свою очередь, заявила, что не хотела бы увольнения сотрудника. Вместо этого она посоветовала United Airlines организовать для него тренинг по чувствительным темам.

Ранее пассажир самолета Delta Airlines ударил попутчика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть. Возмущенный произошедшим мужчина отметил, что обратится в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости