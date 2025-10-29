Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:29, 29 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян похвасталась роскошными подарками на 45-летие

Телезвезда Ким Кардашьян похвасталась редкой сумкой Hermès Birkin на 45-летие
Мария Винар

Кадр: @Kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась роскошными подарками на 45-летие. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В ролике предпринимательница показала презенты, которые ей преподнесла мать Крис Дженнер. Так, среди дорогостоящих подарков оказались редкая сумка Birkin из красной крокодиловой кожи и темно-бежевый клатч Kelly Cut французского люксового бренда Hermès. По данным издания People, стоимость первого изделия составляет 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей), второго — 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

При этом бизнесвумен отметила, что сумка Hermès Birkin всегда предназначалась ей, несмотря на то что родительница подарила намного раньше такую же модель младшей дочери Кендалл Дженнер. «Отдала мой подарок, а потом сделала вид, будто никогда о нем не слышала», — с иронией подчеркнула основательница марки Skims.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян отметила 45-летие в откровенных нарядах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости