Телезвезда Ким Кардашьян похвасталась редкой сумкой Hermès Birkin на 45-летие

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась роскошными подарками на 45-летие. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В ролике предпринимательница показала презенты, которые ей преподнесла мать Крис Дженнер. Так, среди дорогостоящих подарков оказались редкая сумка Birkin из красной крокодиловой кожи и темно-бежевый клатч Kelly Cut французского люксового бренда Hermès. По данным издания People, стоимость первого изделия составляет 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей), второго — 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

При этом бизнесвумен отметила, что сумка Hermès Birkin всегда предназначалась ей, несмотря на то что родительница подарила намного раньше такую же модель младшей дочери Кендалл Дженнер. «Отдала мой подарок, а потом сделала вид, будто никогда о нем не слышала», — с иронией подчеркнула основательница марки Skims.

