12:09, 29 октября 2025

Комик Илья Соболев показал пляжные фото с женой

Комик Илья Соболев показал пляжные фото с женой Натальей Соболевой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sobolev_tut

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев показал фото с отдыха с женой Натальей Соболевой. Соответствующая публикация появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний юморист отправился с семьей на Мальдивы. На одном из размещенных кадров он предстал на пляже в синих шортах и с голым торсом. При этом его ноги оказались закопаны в песок до середины голени. В свою очередь, избранница артиста позировала в полный рост в крошечном черном бикини с объемным цветочным декором. Также комик покатал супругу на плечах в воде и помог ей сделать кувырок.

Ранее в октябре российский комик Карина Мейханаджян отреагировала на фразу фанатов «вас разнесло».

    Все новости