Российский комик отреагировала на фразу фанатов «вас разнесло»

Российский комик Мейханаджян возмутилась комментариям фанатов о ее наборе веса

Российский комик Карина Мейханаджян отреагировала на фразу фанатов «вас разнесло». На эту тему она высказалась в программе блогера Иды Галич «Есть вопросики» во «ВКонтакте».

29-летняя юмористка рассказала, что получила комментарии относительно своего внешнего вида, где ее осудили за набор лишнего веса. «Мне не нравится на уровне фактов. Мне пишут: "Ее опять разнесло". В данный момент так и есть. И когда мне люди это пишут, я думаю: "А как вы думаете, не поняла ли я это раньше, чем вы, ребята"», — возмутилась она.

В то же время Мейханаджян призналась, что регулярно то сбрасывает вес, то вновь поправляется. «Каждый человек, которому вы пишете негативные комментарии относительно внешности, все это знает. И странно это», — заключила она.

