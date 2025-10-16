Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:50, 16 октября 2025Ценности

Российский комик отреагировала на фразу фанатов «вас разнесло»

Российский комик Мейханаджян возмутилась комментариям фанатов о ее наборе веса
Екатерина Ештокина

Кадр: страница Иды Галич во «ВКонтакте»

Российский комик Карина Мейханаджян отреагировала на фразу фанатов «вас разнесло». На эту тему она высказалась в программе блогера Иды Галич «Есть вопросики» во «ВКонтакте».

29-летняя юмористка рассказала, что получила комментарии относительно своего внешнего вида, где ее осудили за набор лишнего веса. «Мне не нравится на уровне фактов. Мне пишут: "Ее опять разнесло". В данный момент так и есть. И когда мне люди это пишут, я думаю: "А как вы думаете, не поняла ли я это раньше, чем вы, ребята"», — возмутилась она.

Материалы по теме:
«Место для деградации» TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
«Место для деградации»TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
28 декабря 2020
«Тошнит от этого» За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
«Тошнит от этого»За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
18 сентября 2021

В то же время Мейханаджян призналась, что регулярно то сбрасывает вес, то вновь поправляется. «Каждый человек, которому вы пишете негативные комментарии относительно внешности, все это знает. И странно это», — заключила она.

Ранее в октябре внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов. Американского актера запечатлели на съемочной площадке нового фильма Cut Off.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости