Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:50, 29 октября 2025Культура

Культовый режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

Режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство Российской Федерации. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам кинематографиста, он намерен получить российский паспорт после завершения работы над фильмом «Последний срок». Сценарий картины по одноименной повести писателя Валентина Распутина уже написан.

«Потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму [российский паспорт]. [Гражданство РФ] обязательно будет», — подчеркнул Кустурица.

Также среди ближайших проектов режиссера — картины «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял "Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского.

Ранее Кустурица назвал российского актера Юру Борисова одним из главных талантов Европы. Известно, что Борисов исполнит главную роль в фильме режиссера по мотивам книги «Преступление и наказание».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    МИД Китая анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

    В Таджикистане заявили о важности расширения обучения детей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости