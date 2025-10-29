Культовый режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

Режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство Российской Федерации. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам кинематографиста, он намерен получить российский паспорт после завершения работы над фильмом «Последний срок». Сценарий картины по одноименной повести писателя Валентина Распутина уже написан.

«Потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму [российский паспорт]. [Гражданство РФ] обязательно будет», — подчеркнул Кустурица.

Также среди ближайших проектов режиссера — картины «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял "Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского.

Ранее Кустурица назвал российского актера Юру Борисова одним из главных талантов Европы. Известно, что Борисов исполнит главную роль в фильме режиссера по мотивам книги «Преступление и наказание».