Кустурица назвал российского актера одним из главных талантов Европы

Сербский режиссер Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о таланте российского актера Юры Борисова, который получил мировую славу после выхода американского фильма «Анора». Его слова передает РИА Новости.

По мнению постановщика фильмов «Аризонская мечта» и «Жизнь как чудо», Борисов является одним из самых талантливых актеров Европы. Об этом лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля сообщил во время своего выступления на Московской кинонеделе.

«Думаю, что Юра — один из самых больших талантов, которые сейчас есть в России и Европе. Он может играть собаку, человека, коня — кого угодно», — заявил он.

Сообщалось, что Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». По сюжету картины, главный герой хочет снять фильм по книге русского классика и получает предложение от продюсера. Однако для начала съемочного процесса ему необходимо ликвидировать женщину.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обвинил культового режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в подготовке госпереворота.

