Названы причины продажи квартиры с большой скидкой

Риелтор Апрелев: Ниже рынка могут продавать затопленную или погоревшую квартиру

Заниженная стоимость объекта недвижимости может таить немало секретов. Что может мотивировать продавца продавать жилье ниже рынка, изданию «Татар-информ» разъяснил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ниже рыночной стоимости продавать квартиру человека могут заставить долги. Если продавец не может погасить кредиты, то выгода при продаже жилья его заботит не так сильно, как срочность. Другой причиной, также вынуждающей продавца решить вопрос с квартирой как можно быстрее, может быть наследство в другом регионе или переезд за границу. Аналогичным образом может поступить человек, которому срочно требуются деньги на лечение. Большая скидка, кроме того, может быть следствием удачного стечения обстоятельств — если альтернативный объект, который продавец собирается приобрести взамен собственной квартиры, обойдется ему дешевле.

Большой дисконт может вызывать опасения и вполне заслуженно. Заниженная стоимость может скрывает дефект права собственности либо проблемы с районом, соседями и состоянием дома. Также риелтор напоминает, что по цене ниже рынка могут сбывать затопленную или погоревшую квартиру. Вдобавок выгодное предложение может маскировать некачественный ремонт, добавил Апрелев.

