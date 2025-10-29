Лукашенко созвонился с главой Казахстана Токаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры государств договорились о том, что делегация Белоруссии в ближайшее время посетит Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. Также канал сообщил, что президенты затронули в разговоре межгосударственную повестку и ключевые проекты отношений между республиками.

Ранее Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем Республики. Он отметил, что Турция идет по пути инноваций и реформ, играя важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и на мировой арене.

До этого Лукашенко одобрил поправки в соглашение о свободе передвижения, заключенное с Россией.